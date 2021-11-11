В России выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 759, до 8 952 472. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 156, до 7 687 317. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в возросло за сутки на 1 237 против 1 239 днем ранее, до 251 691.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.