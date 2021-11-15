"Лукойл" планирует расширить свое участие в казахстанских нефтегазовых проектах. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам президент и совладелец компании Вагит Алекперов в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

"Мы надеемся усилить свое присутствие на территории Казахстана. Это нефтегазовые проекты", - сказал он.

Свободные добывающие мощности "Лукойла" составляют 30 тыс. баррелей в сутки.

Компания ожидает добыть в 2022 году жидких углеводородов на уровне 83 млн т с учетом сохранения ограничений ОПЕК+.

"Лукойл" закладывает в бюджет на 2022 год цену нефти на уровне $60 за баррель.