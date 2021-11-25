За пожаром на шахте в Кемеровской области последовал взрыв, есть пострадавшие (Обновлено)

Сообщение о взрыве в вентиляционном штреке на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области поступило в Сибирское управление Ростехнадзора. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный ведомства, передает Trend.

"В 09:08 позвонили, сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке №823, и о том, что люди выходят из шахты на поверхность", - сказал собеседник агентства.

08:14 (GMT+4)

На угольной шахте "Листвяжная" в городе Белово в Кемеровской области произошел пожар, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

В результате ЧП пострадало не менее 15 человек, сейчас врачи осматривают людей, которых удалось эвакуировать из шахты. У них диагностировано отравление продуктами горения.

В шахте находятся более ста горняков. В настоящее время их состояние неизвестно. Спасатели пытаются вывести людей на поверхность.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.