Число погибших на шахте в России увеличилось до 52 человек

Более 50 человек погибли в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщили в администрации Беловского городского округа, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Да, погибли 52 человека", - сказал представитель администрации.

Он также уточнил, что среди погибших шесть спасателей и горняки.

"Погибшие задохнулись угарным газом", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибло 11 человек. В шахте остаются 46 человек.