Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" выросло до 76

Количество пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе возросло до 76. Из них 64 находятся в больнице. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Кемеровской области, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 72 пострадавших.

"По состоянию на 12:00 местного времени (08:00 мск) 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что четыре пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 14 человек - в состоянии средней степени тяжести, 46 - в удовлетворительном. Большая часть - 40 пациентов - доставлены в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров. Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов.