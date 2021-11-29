Новак заявил, что Россия не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти

Россия в настоящий момент не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма коронавируса. Партнеры по ОПЕК + также не обращались к РФ по вопросу о необходимости срочных мер на рынке. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах российско-китайского бизнес-форума.

"Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо", - сказал он.

Ближайшая министерская встреча ОПЕК+ по-прежнему назначена на 2 декабря, добавил Новак.