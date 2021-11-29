Новак заявил, что ОПЕК+ обсудит необходимость дополнительных мер на рынке нефти

Страны ОПЕК+ планируют на предстоящей встрече 2 декабря обсудить ситуацию на рынке нефти и необходимость дополнительных мер для его стабилизации. Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всегда [появление новых штаммов] вызывает оценки рынка, потому что могут применяться различные ограничительные меры правительств разных стран. Нужно смотреть, как сейчас будет развиваться ситуация, мы должны мониторить внимательно. И как это будет влиять на спрос", - подчеркнул вице-премьер.

"Но, несмотря на это, мы дополнительно обсудим с странами ОПЕК+ ситуацию на рынке и необходимость мер. Для того, чтобы детально все проработать и был сдвинут JMMC (министерский мониторинговый комитет ОПЕК+), чтобы получить больше информации о текущих событиях, в том числе по новому штамму вируса", - добавил он.

При этом Новак заметил, что Россия в настоящий момент не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти из-за появления нового штамма COVID-19. Партнеры по ОПЕК+ также не обращались к РФ о необходимости срочных мер на рынке.

"Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо", - сказал он.