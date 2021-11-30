Россия выделила $150 млн на строительство пяти школ в Таджикистане

Россия 30 ноября 2021 09:43 (UTC+04:00)
Россия выделила $150 млн на строительство пяти школ в Таджикистане

Правительство России выделило около $150 млн на строительство пяти школ с русским языком обучения в Таджикистане. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, находящийся в Душанбе с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Порядка $145-150 млн выделено [правительством РФ] для строительства и оснащения всех пяти школ в Таджикистане", - сказал Оверчук в ходе посещения стройплощадки будущего учебного заведения в Душанбе. По его словам, планируется, что в новых школах будут преподавать российские учителя, а учебную программу адаптируют специально для Таджикистана. "Но будут и местные учителя, главное, что будет качественное образование", - отметил он.

В апреле 2019 года между правительствами Таджикистана и России было подписано Соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах республики - Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде - с обучением на русском языке. Каждая школа рассчитана на обучение 1 200 детей.

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