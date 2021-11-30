Применение "Спутника Лайт" в качестве бустера для всех вакцин одобрили в ОАЭ

Применение однокомпонентной российский вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера для всех вакцин одобрено в ОАЭ. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин в ОАЭ Министерством здравоохранения и профилактики страны", - отмечается в сообщении.