Применение "Спутника Лайт" в качестве бустера для всех вакцин одобрили в ОАЭ
Применение однокомпонентной российский вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера для всех вакцин одобрено в ОАЭ. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин в ОАЭ Министерством здравоохранения и профилактики страны", - отмечается в сообщении.
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