Переговоры Путина и Байдена продлились более двух часов

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по телемосту завершились около 20:10 мск, таким образом, они продлились чуть более двух часов, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Беседа глав государств началась примерно в 18:08 мск. Как сообщалось ранее, на встрече планировалось обсудить ситуацию вокруг Украины и тему продвижения НАТО на восток, стратегическую стабильность, двусторонние вопросы, а также темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.

В начале телемоста Путин и Байден обменялись приветствиями, при этом президент США выразил надежду на очную встречу с российским лидером в будущем. Дальнейшие переговоры прошли за закрытыми дверями.

Телемост был организован с помощью защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран, она использовалась впервые. Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей.