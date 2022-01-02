В России выявили 18 233 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 233, до 10 537 966. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 14 сентября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,17%.

Число летальных исходов возросло за сутки на 811 против 847 днем ранее, до 310 518. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,95%.

В стране после коронавируса выздоровели 26 976 человек за сутки. Всего вылечились 9 524 039 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,4% от общего числа заразившихся.