Новак заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу

Россия обладает достаточными ресурсами для увеличения поставок газа в Европу, однако их разработка требует времени и инвестиций, поэтому нужны прозрачная сбытовая политика на рынке Европы и долгосрочные контракты. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сказал в эфире телеканала "Россия-1" в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", - сказал Новак.

Он отметил, что Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в прошлом году. "Более того, мы значительно больше поставили в Германию, в Турцию, в другие страны, которые выбирали свои объемы", - сказал Новак.

По его словам, причиной энергокризиса стала "недальновидная политика Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет просто целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, чтобы снизить зависимость от России, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые". "Неправильное планирование, недолгосрочная энергетическая политика - это головная боль европейских политиков, которую они пытаются переложить на других", - заключил он.