В РФ выявили 27 179 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 179, до 10 774 304. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 19 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,25%.
В частности, за сутки в Москве выявили 6 555 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 3 314, в Подмосковье - 2 589, в Нижегородской области - 736, в Свердловской - 612, в Краснодарском крае - 561.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 617 786, следует из сообщения штаба.
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