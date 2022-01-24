В России за сутки госпитализировали 5 970 человек с коронавирусом
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 5 970, что на 3,9% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным штаба, количество госпитализаций снизилось в 49 регионах страны.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 65 109, до 11 173 300. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%.
Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 21 714, до 10 045 336. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,9% от общего числа заразившихся.
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