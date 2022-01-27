В России за сутки госпитализировали 12 807 человек с коронавирусом

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 12 807, что на 4,8% выше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число госпитализаций увеличилось в 44 регионах и снизилось в 39, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 88 816, до 11 404 617. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,78%.