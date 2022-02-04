В результате ДТП на Алтае погиб один человек
Серьезная авария произошла в пятницу утром, 4 февраля, на трассе Бийск-Белокуриха в Алтайском крае. В результате погиб один человек, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
В соцсетях появилось видео с места ДТП, которое привело к пожару. На кадрах видны густые клубы дыма и пожарные автомобили.
Столкнувшиеся машины перекрыли дорогу, из-за чего движение по трассе затруднено. Следует отметить, что утром в регионе наблюдался сильный туман.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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