Путин встретится с Лукашенко в Москве 18 февраля

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет в Москве переговоры с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.