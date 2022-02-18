Шойгу проведет телефонные переговоры с министром обороны США 18 февраля

Шойгу проведет 18 февраля телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином по инициативе американской стороны. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"18 февраля состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Разговор состоится по инициативе американской стороны", - сказали в военном ведомстве.