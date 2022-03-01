Disney приостановила показы своих фильмов на территории России

Американская компания The Walt Disney Company приостанавливает показы своих фильмов на территории России. Заявление приводит в понедельник телекомпания CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приостанавливаем показы фильмов в кинотеатрах России, включая предстоящую премьеру [мультипликационного фильма] Turning Red ["Я краснею"] от студии Pixar", - указывается в заявлении. Представители The Walt Disney Company подчеркнули, что дальнейшие решения руководство компании будет принимать "исходя из того, как будет развиваться ситуация".

Позднее в понедельник американская студия Warner Bros. заявила, что откладывает "ввиду гуманитарного кризиса в Украине" намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman. "Мы продолжим следить за развитием ситуации, - приводит CNBC заявление представителей Warner Bros. - Мы надеемся на скорое и мирное разрешение этой трагедии".