Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону актуальные вопросы сотрудничества РФ и ОАЭ. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях. Отмечено важное значение конструктивной совместной работы в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби реализацию договоренностей в рамках ОПЕК+.

Президент также подробно изложил наследному принцу Абу-Даби причины и задачи российской операции в Украине.