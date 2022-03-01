Путин запретил вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.
Президент России Владимир Путин запретил вывозить из РФ наличную валюту в сумме более $10 тыс, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", - говорится в указе главы государства. Как сообщила пресс-служба Кремля во вторник, Путин подписал документ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".
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