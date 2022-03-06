"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" приостанавливает работу в России

Радиостанция "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" приостанавливает работу на территории России. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении пресс-службы радиостанции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" приостановила свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС, а полиция усилила давление на его журналистов", - отмечается в заявлении.