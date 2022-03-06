В России на незаконных акциях задержали 3,5 тыс. человек

Порядка 5200 человек приняли участие в несанкционированных акциях в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, в результате задержаны более 3500 человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Trend.

"Подразделениями МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечен правопорядок в местах проведения несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны. В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержано 1061", - сказала она.

По словам Волк, задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства, решается вопрос о привлечении их к ответственности.