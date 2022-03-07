Spotify сообщил об отмене Premium-подписки в России

Музыкальный сервис Spotify объявил, что его Premium-подписка больше недоступна для приобретения в России, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами, Premium больше не доступен для покупки в России", - говорится в сообщении компании.

В компании пояснили, что в случае наличия активной подписки на Premium, следующая попытка её оплатить может быть неудачной.

"Если мы не сможем успешно обработать вашу следующую оплату, ваша Premium-подписка будет автоматически отменена, и вы перейдете на бесплатный план", - сообщили в Spotify.

Такая подписка дает возможность пользоваться расширенным функционалом сервиса, в ней также нет рекламы.