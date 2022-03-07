В России впервые с 14 февраля зафиксировали менее 700 смертей из-за коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 73 162, до 17 014 818. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 25 января, в относительном он составил 0,43%.
Уровень госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в РФ снизился за неделю на 22,7%.
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 3 804, что на 53,8% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Снижение количества госпитализаций произошло в 78 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 8 242 случая госпитализации.