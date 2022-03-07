Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится на территории Беларуси
Четвертый раунд российско-украинских переговоров состоится на территории Белоруссии в ближайшее время. Об этом журналистам заявил в понедельник член делегации РФ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после окончания третьего раунда переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Было бы наивно предполагать, что сегодня будет что-либо подписано, это объемные материалы. Безусловно, в самое ближайшее время работа по этим документам будет продолжена. Итак, следующий, четвертый, раунд состоится на территории Беларуси в самое ближайшее время", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что не может назвать точной даты, но "она будет определена в ближайшее время".
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