Rolex прекратит экспорт в Россию
Швейцарская компания Rolex, которая занимается производством часов и аксессуаров, приостанавливает экспорт своих товаров на территорию России, сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Как рассказал агентству представитель фирмы, часы бренда, которые в настоящий момент продаются в РФ только независимыми местными ритейлерами, были доставлены в страну до начала событий в Украине.
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