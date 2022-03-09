Rolex прекратит экспорт в Россию

Россия 9 марта 2022 05:25 (UTC+04:00)
Rolex прекратит экспорт в Россию

Швейцарская компания Rolex, которая занимается производством часов и аксессуаров, приостанавливает экспорт своих товаров на территорию России, сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как рассказал агентству представитель фирмы, часы бренда, которые в настоящий момент продаются в РФ только независимыми местными ритейлерами, были доставлены в страну до начала событий в Украине.

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