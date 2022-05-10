Заявки на газ из России для Европы на 10 мая составляют 95,8 млн куб. м

Заявки европейских потребителей на российский газ на 10 мая снизились до 95,8 млн кубометров с 98,9 млн кубометров накануне. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Сам транзит со стороны России продолжается в штатном режиме.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей - 95,8 млн куб. м на 10 мая", - сказал он.

В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн куб. м в начале марта.