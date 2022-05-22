В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовыми в Рыбинском районе Красноярского края, в результате чего три человека погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

"Предварительно установлено, что около 02:00 (22:00 мск) на 47-м км автодороги "Заозерный - Агинское" водитель ВАЗ-21074 допустил столкновение с автомобилем DAF, который буксировал другой грузовой автомобиль и двигался впереди в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель "Жигулей" и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.