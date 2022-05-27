Путин: РФ поддерживает инициативу продлить соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном

Россия поддерживает инициативу продлить временное соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он напомнил, что в настоящее время активно ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле, в том числе и с Ираном, которое призвано заменить действующее временное соглашение. Его реализация "заметно сказалась" на товарообороте ЕАЭС с Исламской Республикой Иран, заметил Путин. По итогам 2021 года товарооборот вырос на 73,5% - до $5 млрд, экспорт из ЕАЭС увеличился в 2,1 раза - до $3,4 млрд, указал он.

"И чтобы сохранить нынешний преференциальный режим торговли с Ираном, до заключения нового соглашения о свободной торговле мы поддерживаем решение продлить временное соглашение", - подчеркнул президент РФ.

Он также полагает целесообразным активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле ЕАЭС с Египтом, начать аналогичные переговоры с Индонезией, изучить вопрос о заключении преференциального торгового соглашения с ОАЭ