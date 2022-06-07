В России выявили 3 259 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 259, до 18 358 459. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За сутки выздоровели после коронавируса 5 135 человек.

Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 73, до 379 657. Днем ранее было зарегистрировано 64 смерти.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.