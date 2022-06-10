...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Россия выходит из Всемирной туристской организации

Россия Материалы 10 июня 2022 23:22
Россия выходит из Всемирной туристской организации

Читайте Trend в

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", - говорится в тексте распоряжения, размещенного на официальном портале правовой информации.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости