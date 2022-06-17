Coca-Cola объявила о прекращении производства и продаж в России

Дистрибьютор американского производителя газированных напитков Coca-Cola — Coca-Cola Hellenic Bottle Company (Coca-Cola HBC) объявил о прекращении производства и продаж напитков в России. Выдержки из заявления компании приводит Reuters, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

В релизе говорится, что российские клиенты дистрибьютора в данный момент находятся в процессе исчерпания запасов, однако не уточняется, когда они могут закончиться.

Coca-Cola HBC владеет заводами по производству напитков, принадлежащих Coca-Cola брендов в России и других странах. Американский головной офис объявил о приостановке деятельности в России в начале марта, при этом производство напитков продолжалось.