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Coca-Cola объявила о прекращении производства и продаж в России

Россия Материалы 17 июня 2022 01:27
Coca-Cola объявила о прекращении производства и продаж в России

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Дистрибьютор американского производителя газированных напитков Coca-Cola — Coca-Cola Hellenic Bottle Company (Coca-Cola HBC) объявил о прекращении производства и продаж напитков в России. Выдержки из заявления компании приводит Reuters, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

В релизе говорится, что российские клиенты дистрибьютора в данный момент находятся в процессе исчерпания запасов, однако не уточняется, когда они могут закончиться.

Coca-Cola HBC владеет заводами по производству напитков, принадлежащих Coca-Cola брендов в России и других странах. Американский головной офис объявил о приостановке деятельности в России в начале марта, при этом производство напитков продолжалось.

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