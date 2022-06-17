Мантуров заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве с Ираном в отрасли автокомпонентов

Россия заинтересована в развитии взаимодействия с Ираном в отрасли автокомпонентов. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире Первого канала в рамках ПМЭФ.

Комментируя заявление министра торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резу Фатеми Амина о том, что Тегеран готов к бартерным сделкам с Москвой по обмену продукции металлургии на автозапчасти и газовые турбины, Мантуров указал, что в пятницу проведет со своим иранским коллегой встречу, где будет обсуждаться данный вопрос.

"Они на сегодняшний день производят собственные легковые автомобили - и достаточно много, около миллиона единиц, то есть у них достаточно качественные не только автомобили, но еще и автокомпонентная отрасль, - продолжил глава Минпромторга РФ. - Поэтому мы отчасти также заинтересованы во взаимодействии с ними по автокомпонентам".

Как сообщил иранский министр в конце мая, исламская республика будет использовать договоренности о бартере с РФ для получения сырья, которое необходимо в металлургической и горнодобывающей промышленности. Стране нужны цинк, алюминий, свинец, а также сталь, поставки которых будет возможно наладить по бартерной схеме.

Амин отметил, что Иран сможет поставлять в РФ автозапчасти и газовые турбины в обмен на российскую сталь. По его словам, стороны также договорились о поставках комплектующих или ремонте турбин, эксплуатирующихся на российских электростанциях. Помимо этого он отметил, что во время заседания межправкомиссии страны условились проработать варианты бартерных сделок по ряду товаров и сырья.