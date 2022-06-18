"Газпром" в 2021 году нарастил поставки газа в Турцию на 63%

Компания "Газпром" по итогам 2021 года нарастила поставки газа в Турцию на 63%, говорится в пятницу на сайте холдинга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Российский газ надежно экспортируется в Турцию по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". По итогам 2021 года "Газпром" нарастил поставки газа в страну на 63% по сравнению с предыдущим годом", - сказано в сообщении.

По данным ФТС России, поставки природного газа из РФ в Турцию в 2021 году составили 26,76 млрд кубометров.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар и председатель совета директоров, генеральный директор турецкой государственной нефтегазовой компании Botas Бурхан Озджан в рамках ПМЭФ-2022 также обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере.