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Путин принял приглашение на саммит G20

Россия Материалы 27 июня 2022 19:02
Путин принял приглашение на саммит G20

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Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит "Группы двадцати", который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил в понедельник помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он рассказал журналистам, что от главы Индонезии получено приглашение Путину принять участие в саммите "двадцатки" 15-16 ноября.

На уточняющий вопрос "Интерфакса", дала ли российская сторона ответ на приглашение, Ушаков ответил: "Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается".

У него также поинтересовались, будет ли это участие очным или по видеосвязи.

"Они пока приглашают в очном формате. Еще времени много. Надеюсь, что пандемия позволит провести это мероприятие в очном формате", - ответил Ушаков.

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