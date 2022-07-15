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Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

Россия Материалы 15 июля 2022 01:25
Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

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Россия сняла с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

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