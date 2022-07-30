В России впервые с 10 апреля выявили более 12 тыс. заболевших ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 248 против 11 422 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Впервые с 10 апреля в стране выявлено более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 18 589 221 случай.

Число летальных исходов возросло за сутки на 43 против 39 днем ранее, до 382 395. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 209 против 4 670 днем ранее, до 17 969 342.

За сутки в России госпитализировали 1 634 заболевших против 1 723 днем ранее (снижение на 5,2%). Число госпитализаций снизилось в 37 регионах и увеличилось в 39, еще в девяти ситуация не изменилась.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 888 против 3 682 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 18 589 221 случай заражения.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на девять (против 11 днем ранее), до 44 453. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 223, до 2 610 004.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 309 против 1 328 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 994 843 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 584, до 969 165, умер один заболевший (всего за пандемию - 15 202).