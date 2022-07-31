У берегов Камчатки произошло пять землетрясений за два часа

Сейсмологи зарегистрировали в воскресенье утром пять землетрясений, эпицентры подземных толчков располагались в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Наиболее сильное из землетрясений зарегистрировано в воскресенье в 10:13 по местному времени (1:13 по Москве). Его магнитуда составила 4,4. Эпицентр находился в 255 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что в течение двух часов до этого примерно в том же районе произошли еще четыре землетрясения - магнитудой от 3,9 до 4,0.