Раскрыто мнение Байдена о визите Пелоси на Тайвань

В Белом доме раскрыли мнение президента США Джо Байдена о визите спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

В администрации президента сообщили, что американский лидер уважает решение Пелоси. По словам Кирби, политик «уже провела несколько важных переговоров» в ходе своего турне в страны Азии, касающиеся внешней политики.