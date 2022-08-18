Москва и Тегеран прорабатывают визит министра торговли Ирана в Россию

Москва и Тегеран прорабатывают визит министра торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резы Фатеми Амина в Россию. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства Ирана в Москве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Посол Ирана в Москве Казем Джалали встретился с заместителем министра промышленности и торговли РФ Альбертом Каримовым, чтобы согласовать, как лучше организовать иранский павильон на московской выставке автомобилей и запасных частей "Автомеханика", а также обсудить организацию визита министра торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резы Фатеми Амина и сопровождающей его делегации", - говорится в сообщении, опубликованном по итогу встречи.

Как отметили в диппредставительстве, стороны высказались за неограниченное развитие сотрудничества двух стран.

Выставка "Автомеханика" пройдет в московском Экспоцентре в период с 22 по 25 августа 2022 года.