Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты в гражданском судостроении

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли раскритиковал главу "Объединенной судостроительной корпорации" Алексея Рахманова за заключение убыточных контрактов, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Алексей Львович, чего контрактов убыточных назаключали?", - спросил Путин главу ОСК.

"Проблема касается головных заказов, когда мы начинаем строительство, практически не имея до конца полной спецификации и понимания, из чего корабль или судно будет состоять", - ответил Рахманов.

"Мы в таких ситуациях, когда работаем с министерством обороны, работаем по ориентировочным ценам, а вот бюджетные правила, к великому сожалению, если мы говорим про суда "Росморпорта" или, например, в разговорах с частниками, всегда упираемся в две проблемы: мы на этапе формирования строительства этого заказа, не имея проекта, не можем мотивировано заявить о том, какая будет цена, а поскольку мы стараемся быть клиентоориентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами", - сказал глава корпорации.

"Может, это неправильный подход, посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы", - добавил Рахманов.

"Алексей Львович, вы сказали, что сначала Родина, а потом - финансы. Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной и наоборот - нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. Я обращаю на это ваше внимание", - ответил Путин.

"Что касается интересов заказчика, то и здесь, конечно, нужно работать с заказчиком, обеспечивать его интересы. Но это не значит, что нужно делать все шалтай-болтай, начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое", - сказал президент.

"Вопрос не в том, чтобы пренебрегать интересами заказчика, вопрос в том, чтобы своевременно, грамотно отработать в короткие сроки все формальные вопросы, связанные с заключением контрактов. Я обращаю на это ваше внимание", - заключил Путин.

Ранее на совещании вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что до декабря планируется провести финансовый аудит накопленной задолженности "Объединенной судостроительной корпорации" в сегменте гражданского судостроения. Отвечая на вопрос Путина, откуда появилась накопленная задолженность, Мантуров пояснил, что она возникла в связи с тем, что верфям хочется быстрее запустить строительство, не получая качественной экспертизы и твердой цены по контракту, что в итоге приводит к увеличению стоимости строительства.