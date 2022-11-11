Россия ввела запрет на въезд для 200 граждан США

Россия на основе взаимности вводит запрет на въезд в РФ в отношении 200 граждан США. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на постоянно вводимые администрацией [президента США] Джо Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США", - говорится в заявлении.

Россия ввела санкции против двух братьев и сестры президента США Джо Байдена.

Кроме этого, в российский стоп-лист также внесены пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пол Пелоси.