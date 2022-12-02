В России за сутки выявили 6 721 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 721, летальных исходов из-за ковида - на 57. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 785 случаев заражения и 58 смертей, всего с начала пандемии - 21 604 334 и 392 117 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 684 против 5 865 днем ранее, до 21 009 259.

За сутки в России госпитализировали 1 150 заболевших против 1 311 днем ранее (снижение на 12,3%). Число госпитализаций уменьшилось в 46 регионах, увеличилось в 31, в 8 ситуация не изменилась.