В России выявили 6 669 случаев заражения ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 669, летальных исходов из-за ковида - на 59. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 721 случай заражения и 57 смертей, всего с начала пандемии - 21 611 003 и 392 176 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 132 против 5 684 днем ранее, до 21 014 391.

За сутки в России госпитализировали 1 324 заболевших против 1 150 днем ранее (рост на 15,1%). Число госпитализаций уменьшилось в 28 регионах, увеличилось в 45, в 12 ситуация не изменилась.