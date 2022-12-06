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В МИД РФ сообщили о готовности предоставить площадку для переговоров Асада и Эрдогана

Россия Материалы 6 декабря 2022 02:06 (UTC +04:00)
В МИД РФ сообщили о готовности предоставить площадку для переговоров Асада и Эрдогана

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Российская Федерация готова выступить посредником между Сирией и Турцией и предоставить площадку для переговоров лидеров двух стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью RT Arabic, видеофрагмент которого опубликован в понедельник в Telegram-канале телеканала, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я убежден, что в проведении подобного рода встреч необходим серьезный и четкий подход, для того чтобы эта встреча не несла лишь формальный характер, чтобы по ее итогам были достигнуты положительные результаты, которые необходимы как для Сирии и Турции, так и для региона в целом. Что касается нас, то мы приветствуем подобный шаг. <...> Мы всегда готовы пойти навстречу и нашим сирийским друзьям, и нашим турецким партнерам. И если они видят такую необходимость или пользу в нашем посредничестве или предоставлении российской площадки для проведения таких встреч, то мы всегда готовы", - сказал он.

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