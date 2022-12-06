В России за сутки выявили 5 561 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 561, летальных исходов из-за ковида - на 59. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 667 случаев заражения и 52 смерти, всего с начала пандемии - 21 628 829 и 392 342 соответственно.

Число выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 6 690 против 4 647 днем ранее - до 21 030 317.

Госпитализировали 1 471 заболевшего против 585 днем ранее (рост на 151,5%). Число госпитализаций уменьшилось в 5 регионах, увеличилось в 72, в 8 ситуация не изменилась.