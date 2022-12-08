В России впервые с 29 октября выявили более 7 тыс. заболевших ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 430 против 6 935 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Впервые с 29 октября в стране выявлено более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 643 194 случая заражения.

Число летальных исходов возросло за сутки на 54 против 58 днем ранее, до 392 454. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 315 против 6 794 днем ранее, до 21 043 426.

За сутки в России госпитализировали 1 453 заболевших против 1 556 днем ранее (снижение на 6,6%). Число госпитализаций уменьшилось в 42 регионах, увеличилось в 34, в 9 ситуация не изменилась.