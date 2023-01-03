В России выявили 3 080 случаев заражения ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 080, летальных исходов из-за ковида - на 48. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 884 случая заражения и 43 смерти, всего с начала пандемии - 21 810 511 и 393 853 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 482 против 4 489 днем ранее, до 21 223 056.

За сутки в РФ госпитализировали 512 заболевших против 379 днем ранее (рост на 35,1%). Число госпитализаций уменьшилось в 14 регионах и увеличилось в 43, в 28 ситуация не изменилась.