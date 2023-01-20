В России за сутки выявили 6 078 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 078, летальных исходов из-за ковида - на 41. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 914 случаев заражения и 40 смертей, всего с начала пандемии - 21 882 414 и 394 610 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 698 против 5 154 днем ранее, до 21 297 919.

За сутки в РФ госпитализировали 837 заболевших, как и днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и уменьшилось в 39, в 12 субъектах ситуация не изменилась.